Темы дня

Общество / Авто и транспорт
19 января 2021, 08:58

Екатеринбург встал в 8-балльные пробки

пробки

Дорожная обстановка в столице Урала сейчас оценивается в 8 баллов. Фото: Галина Соловьёва.

Второе утро подряд Екатеринбург встаёт в пробки. Заторы образовались и на центральных улицах, и на окраинах.

По данным сервиса Яндекс.Карты, дорожная обстановка в столице Урала сейчас оценивается в 8 баллов. Стоит почти вся улица Куйбышева. Длинные пробки образовались на Большакова, Фурманова, Щорса, Московской, Белинского, Посадской, Гурзуфской, Халтурина, Готвальда, Гражданской, Черепанова, Автомагистральной, Машиностроителей, Космонавтов, Высоцкого, в Базовом.

Движение практически остановилось при въезде в город на Кольцовском тракте, а также на Суходольской, Титова, Проезжей, Щербакова, на Объездной дороге.

Ситауция осложняется многочисленными авариями. ДТП произошли на пересечении Баумана, Космонавтов и Машиностроителей, Репина и Верх-Исетского бульвара, Челюскинцев и Ельцина, Амундсена и Объездной, Щорса и Серова, на Шаумяна (у парка им. 50-летия ВЛКСМ). На кольцевой развязке на Объездной зафиксировали сразу три ДТП.

Фото: Яндекс.Карты

Напомним, вчера утром пробки в Екатеринбурге оценивались в 9 баллов. После выходных дороги были плохо расчищены от выпавшего снега.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.01.2021, 11:41 / Общество
С улиц Екатеринбурга за ночь вывезли более 10 тысяч тонн снега
19.01.2021, 11:39 / Общество
Свердловские санврачи нашли 8 купелей с неудовлетворительным качеством воды
19.01.2021, 11:24 / Общество
Американские астронавты поделились едой с российскими космонавтами на МКС
19.01.2021, 11:12 / Общество
В Первоуральске свернули ковидный госпиталь на 200 коек
19.01.2021, 11:05 / Общество
В Екатеринбурге участились случаи ДТП с участием такси