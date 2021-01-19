Екатеринбург встал в 8-балльные пробки

Дорожная обстановка в столице Урала сейчас оценивается в 8 баллов. Фото: Галина Соловьёва.

Второе утро подряд Екатеринбург встаёт в пробки. Заторы образовались и на центральных улицах, и на окраинах.

По данным сервиса Яндекс.Карты, дорожная обстановка в столице Урала сейчас оценивается в 8 баллов. Стоит почти вся улица Куйбышева. Длинные пробки образовались на Большакова, Фурманова, Щорса, Московской, Белинского, Посадской, Гурзуфской, Халтурина, Готвальда, Гражданской, Черепанова, Автомагистральной, Машиностроителей, Космонавтов, Высоцкого, в Базовом.

Движение практически остановилось при въезде в город на Кольцовском тракте, а также на Суходольской, Титова, Проезжей, Щербакова, на Объездной дороге.

Ситауция осложняется многочисленными авариями. ДТП произошли на пересечении Баумана, Космонавтов и Машиностроителей, Репина и Верх-Исетского бульвара, Челюскинцев и Ельцина, Амундсена и Объездной, Щорса и Серова, на Шаумяна (у парка им. 50-летия ВЛКСМ). На кольцевой развязке на Объездной зафиксировали сразу три ДТП.

Фото: Яндекс.Карты

Напомним, вчера утром пробки в Екатеринбурге оценивались в 9 баллов. После выходных дороги были плохо расчищены от выпавшего снега.