В Берёзовском внедряют систему безналичной оплаты проезда

Завершить тестирование безналичной оплаты проезда в автобусах Берёзовского планируется 31 марта. Фото: Алексей Кунилов.

В Берёзовском может появиться безналичная оплата проезда. Банковские карты в тестовом режиме принимаются на пяти автобусных маршрутах.

С картой, при наличии на ней денежных средств, можно проехать на следующих маршрутах:

№ 1 "СОК "Лидер" – БЗСК";

№ 2 "Старателей – Овощное отделение";

№ 5 "Старателей - СК 1"Ресурс";

№ 10 "Автостанция – Шиловка – БЗСК";

№ 107 "Берёзовский – Октябрьский".

Однако существует возможность, что кондуктор откажется принять к оплате банковскую карту, предупреждают в пресс-службе администрации муниципалитета. Причиной может стать техническая неисправность терминала. Поскольку такой вид расчёта осуществляется в тестовом режиме, бесплатно проехать не получится.

Завершить тестирование в автобусах планируется 31 марта. Далее будет принято решение о приостановке или продлении тестового режима. Также не исключено, что тестовый режим сменится полноценным.

Напомним, принимать банковские карты в муниципальном общественном транспорте Екатеринбурга начали ещё в апреле 2018 года. А вот коммерческие перевозчики перешли на безнал только в сентябре прошлого года. Подробнее об этом читайте тут.