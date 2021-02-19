Темы дня

Общество / Авто и транспорт
19 февраля 2021, 12:31

В Берёзовском внедряют систему безналичной оплаты проезда

оплата проезда банковской картой

Завершить тестирование безналичной оплаты проезда в автобусах Берёзовского планируется 31 марта. Фото: Алексей Кунилов.

В Берёзовском может появиться безналичная оплата проезда. Банковские карты в тестовом режиме принимаются на пяти автобусных маршрутах.

С картой, при наличии на ней денежных средств, можно проехать на следующих маршрутах:

  • № 1 "СОК "Лидер" – БЗСК";
  • № 2 "Старателей – Овощное отделение";
  • № 5 "Старателей - СК 1"Ресурс";
  • № 10 "Автостанция – Шиловка – БЗСК";
  • № 107 "Берёзовский – Октябрьский".

Однако существует возможность, что кондуктор откажется принять к оплате банковскую карту, предупреждают в пресс-службе администрации муниципалитета. Причиной может стать техническая неисправность терминала. Поскольку такой вид расчёта осуществляется в тестовом режиме, бесплатно проехать не получится.

Завершить тестирование в автобусах планируется 31 марта. Далее будет принято решение о приостановке или продлении тестового режима. Также не исключено, что тестовый режим сменится полноценным.

Напомним, принимать банковские карты в муниципальном общественном транспорте Екатеринбурга начали ещё в апреле 2018 года. А вот коммерческие перевозчики перешли на безнал только в сентябре прошлого года. Подробнее об этом читайте тут.

Безналичная оплата проезда происходит по следующему алгоритму: чтобы получить билет, карточку необходимо приложить к переносному валидатору, который находится у кондуктора. Единственное условие – карта банка должна иметь бесконтактный режим оплаты.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.02.2021, 14:09 / Общество
В Екатеринбургском зоопарке родился второй кенгуру Хагена
19.02.2021, 13:56 / Общество
Марсоход отправил на Землю снимки Красной планеты
19.02.2021, 13:55 / Культура
Росгосцирк возглавил Сергей Беляков
19.02.2021, 13:18 / Общество
Жертвами COVID-19 стали ещё 13 жителей Среднего Урала
19.02.2021, 13:07 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 216 случаев коронавируса