В Берёзовском внедряют систему безналичной оплаты проезда

В Берёзовском может появиться безналичная оплата проезда. Банковские карты в тестовом режиме принимаются на пяти автобусных маршрутах.
С картой, при наличии на ней денежных средств, можно проехать на следующих маршрутах:
- № 1 "СОК "Лидер" – БЗСК";
- № 2 "Старателей – Овощное отделение";
- № 5 "Старателей - СК 1"Ресурс";
- № 10 "Автостанция – Шиловка – БЗСК";
- № 107 "Берёзовский – Октябрьский".
Однако существует возможность, что кондуктор откажется принять к оплате банковскую карту, предупреждают в пресс-службе администрации муниципалитета. Причиной может стать техническая неисправность терминала. Поскольку такой вид расчёта осуществляется в тестовом режиме, бесплатно проехать не получится.
Завершить тестирование в автобусах планируется 31 марта. Далее будет принято решение о приостановке или продлении тестового режима. Также не исключено, что тестовый режим сменится полноценным.
Напомним, принимать банковские карты в муниципальном общественном транспорте Екатеринбурга начали ещё в апреле 2018 года. А вот коммерческие перевозчики перешли на безнал только в сентябре прошлого года. Подробнее об этом читайте тут.
Безналичная оплата проезда происходит по следующему алгоритму: чтобы получить билет, карточку необходимо приложить к переносному валидатору, который находится у кондуктора. Единственное условие – карта банка должна иметь бесконтактный режим оплаты.