В Екатеринбурге с 1 мая полностью закроют путепровод на Блюхера

Путепровод планируется закрыть с 1 мая до 31 августа. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге с 1 мая стартуют массовые ремонты дорог. В надлежащее состояние планируется привести, в том числе мост и четыре путепровода.

Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции сообщил замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов. Он отметил, что самыми проблемными являются путепроводы на улицах Бебеля, Луганская и Блюхера.

При этом только Блюхерский мост закроют полностью. Это произойдёт 1 мая. Для водителей с личным автомобилем и общественного (межмуниципального и городского) транспорта он будет недоступен до 31 августа. Для первых объезд организуют по улицам Норильская, Фронтовых бригад и Шефской, а для вторых – по Малышева.

Напомним, сейчас на путепроводе ограничено движение – перекрыта одна полоса движения в направлении центра Екатеринбурга.

Закрытие данного путепровода усложнит жизнь не только жителей Екатеринбурга и Берёзовского, но и тех, кто едет из Режа и Ирбита.

По словам Алексея Бубнова, в этом году на реконструкцию дорог выделено 1,7 млрд рублей (1 млрд рублей в рамках нацпроекта БКАД, остальное – субсидия региона + средства муниципалитета). На эти деньги планируется отремонтировать 48 участков общей площадью 562 тысячи километров и протяжённостью 42 километра. Все работы уже согласованы.

Комплекс работ по ремонту включает в себя полную замену деформационных швов, выравнивающего покрытия, гидроизоляции, защитных слоёв, асфальтобетона, ограждений, уточнил замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии.