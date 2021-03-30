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Общество / Авто и транспорт
30 марта 2021, 08:30

Именинники смогут путешествовать в поездах по России со скидкой

поезд

Приобрести билеты по акции можно только в билетных кассах, при предъявлении паспорта именинника. Фото: Галина Соловьёва.

Именинники смогут путешествовать поездами по России со скидкой 10%. Акция действует во всех поездах дальнего следования в вагонах любого типа («Люкс», СВ, купе, плацкарт и вагоны с местами для сидения).

Специальная тарифная акция уже начала действовать. Она продлится до 28 февраля 2022 года, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД», Свердловская железная дорога.

Пассажир может приобрести билет в поезд, отправляющийся за неделю до или после его дня рождения, а также в саму праздничную дату, на 10% дешевле. У именинника также есть возможность купить билеты со скидкой ещё для трёх попутчиков. Это возможно при единовременном оформлении проездных документов (в тот же вагон).

Отмечается, что скидка не суммируется с другими спецтарифами и скидками. Кроме того, предложение не действует при покупке билетов организованным группам пассажиров, по детскому тарифу, при оформлении льготных проездных документов. 

Приобрести билеты по акции можно только в билетных кассах, при предъявлении паспорта именинника.

Напомним, в общественном транспорте Екатеринбурга до 30 марта действует скидка. Она составит 7 рублей, если расплатиться бесконтактной картой «Мир» любого банка. При оплате Единой социальной картой – 8 рублей.

Областная газета Свердловской области

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