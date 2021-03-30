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30 марта 2021, 14:07

Михаил Мишустин переназначил Олега Белозёрова на пост гендиректора РЖД

Олег Белозёров

Срок полномочий Олега Белозёрова на этой должности составит 5 лет. Фото: пресс-служба Кремля.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Олега Белозёрова гендиректором - председателем правления ОАО "РЖД". Срок его полномочий на этой должности составит 5 лет.

Как сообщается на сайте кабмина, с 2009-го и до 2015 года Олег Белозёров занимал должность заместителя главы Министерства транспорта РФ, а с мая по август 2015 года был первым замминистра. После этого распоряжением правительства он был назначен президентом РЖД.

После внесения в 2017 году изменений в устав ОАО "РЖД" его должность была переименована, и Олег Белозёров стал гендиректором - председателем правления госкомпании.

Напомним, 1 марта 2021 года на работу в РЖД пришёл бывший руководитель Пенсионного фонда России Максим Топилин. Он занял должность старшего советника гендиректора РЖД.

Областная газета Свердловской области

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