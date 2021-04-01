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Общество / Авто и транспорт
1 апреля 2021, 14:32

Билеты на "Ласточки" из Екатеринбурга в Тюмень, Пермь и Курган подешевели более чем вдвое

Ласточка

Купить билеты на "Ласточки" в Тюмень, Пермь и Курган екатеринбуржцы могут по цене от 402 рублей. Фото: Алексей Кунилов.

Холдинг "РЖД" ввёл специальные тарифы на поездки в скорых поездах "Ласточка", соединяющих Екатеринбург с Тюменью, Пермью и Курганом. До 25 декабря 2021 года цены на билеты будут снижены более чем вдвое.

Как следует из информации на сайте РЖД, сейчас билеты на железнодорожные составы №803/802 Екатеринбург – Пермь, №814/811 Екатеринбург – Тюмень и №849/850 Екатеринбург – Курган можно приобрести по цене от 402 рублей. Вне акции  билеты межрегиональные "Ласточки" обходятся пассажирам примерно в 900-1000 рублей.

Ранее также стало известно о льготах на проезд в пригородных поездах для пенсионеров. С 1 апреля по 31 октября они смогут ездить в свердловских электричках со скидкой 50%.

Областная газета Свердловской области

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