В музее Верхней Пышмы выставят автомобиль-амфибию, на котором встречают космонавтов

"Синей птицей" машина названа из-за ярко-синей расцветки. Фото: пресс-служба УГМК.

В преддверии Дня космонавтики в музее Верхней Пышмы появится "Синяя птица" – автомобиль-амфибия ЗИЛ-49061. Именно в таких машинах космонавты проводят первые часы после приземления.

"Вездеход полностью оригинальный. Реставрацию его провели по всем правилам. Очень точно подобрали краску. Сегодня машина выглядит так же, как и 45 лет назад", – рассказал координатор реставрационных проектов музейного комплекса УГМК Станислав Чуркин о новом экспонате.

Увидеть "Синюю птицу" посетители смогут в субботу. Помимо нового экспоната гостям будет предложено познакомится с оборудованием и снаряжением аварийно-спасательного подразделения. А на открытой площадке организуют выставку образцов современной военной техники воздушно-космических сил России.

Добавим, ЗИЛ-49061 был создан специально для поиска и эвакуации экипажей космических кораблей в труднодоступной местности. Вездеходы сопровождают все старты и приземления космонавтов на протяжении 50 лет.

"Синей птицей" машина названа из-за ярко-синей расцветки. Также известно, что внутри она оборудована спальными местами, имеется запас воды и продовольствия на несколько суток.

С 1975-го по 1991-й годы было произведено всего 30 таких машин. Каждый автомобиль-амфибия собирался вручную.

Как уточнили в пресс-службе УГМК, в Музейном комплексе уже есть грузовой вариант "Синей птицы". На таких машинах эвакуируют спускаемый аппарат.

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