Владельцам машин предлагают раскошелиться не только на покупку покрышек, но и на утилизацию

Екатеринбургская "Спецавтобаза" объявила, что начинает приём отработанных покрышек от населения и организаций. Фото: Павел Ворожцов

Дважды в год – после каждой сезонной «переобувки» автомобилей – контейнерные площадки оказываются заваленными старыми шинами. Владельцы чаще всего несут их на ближайшую помойку: «Я же плачу за вывоз мусора!» А региональные операторы не забирают такой «мусор» вместе с остальным отходами – его надо утилизировать отдельно. На этой неделе екатеринбургская «Спецавтобаза» предложила решение проблемы. Предприятие объявило, что начинает приём отработанных покрышек от населения и организаций. Но может ли это стать выходом из ситуации?

Проблема общегородского характера

Хорошо налаженной системы сдачи старых покрышек в Екатеринбурге (как и в других городах страны) нет: в двух автосервисах уральской столицы корреспонденту «Облгазеты» заявили, что старые шины после «переобувки» придётся увозить с собой. В одном согласились оставить колёса у себя за символическую плату: 60 рублей за штуку. На вопрос, куда их денут потом, специалист внятно ответить не смог.

Звоним в екатеринбургскую компанию «НТЦ Экотехпром», которая занимается переработкой и утилизацией резинотехнических отходов: «Можно привезти старые покрышки?» Получаем ответ: «Вы физлицо? Мы работаем только с юридическими лицами».

Спасаясь от лишней головной боли, автовладельцы хранят старые покрышки на балконах и в гаражах или бросают их на ближайшем пустыре или на контейнерной площадке. А вывезти их вместе с остальным мусором на полигон региональный оператор не может: эти отходы относятся к четвёртому классу опасности, и единственный способ их утилизации – переработка.

– Контейнерные площадки завалены покрышками, а в окрестностях города растёт количество несанкционированных свалок. Проблема носит общегородской характер, – объясняет директор предприятия Наталья Зубова. – Поэтому, несмотря на то, что шины – это опасные отходы и не имеют никакого отношения к ТКО, мы всё-таки решили открыть пункт приёма. Регоператор предлагает горожанам и организациям правильно утилизировать старые покрышки, как сегодня поступают с другими опасными отходами – ртутными термометрами, люминесцентными лампами и батарейками. Это разгрузит контейнерные площадки и сократит число стихийных свалок в Екатеринбурге, – объясняет директор предприятия Наталья Зубова.

Шины – в крошку

Утилизировать покрышки жителям предлагают так же, как другие опасные отходы – термометры, батарейки и люминисцентные лампы. Но если последние можно сдавать бесплатно, то за возможность избавления от покрышек придётся заплатить. За комплект из четырёх шин для легковых автомобилей – от 190 до 340 рублей, для грузовых – от 280 до 680 рублей. Эта сумма складывается из транспортных расходов на перевозку и утилизационного сбора.

Пункт приёма работает прямо на территории ЕМУП «Спецавтобаза» по улице Посадской, 3 (въезд – с улицы Гурзуфской). Привезти покрышки можно с восьми утра и до восьми вечера, при себе должен быть паспорт или водительское удостоверение. Вы получаете пропуск, сдаёте шины, получаете на руки договор и акт, а затем оплачиваете услугу по утилизации у диспетчера в здании транспортной службы.

Собранные шины отправляют в Нижний Тагил, в центр утилизации отходов ООО «ЦГС». Там, как пояснили в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза», их перерабатывают в мелкодисперсную крошку. Полученное сырьё применяют при строительстве и ремонте дорожных покрытий, производстве кровельных материалов, автомобильных ковриков и так далее.

Если услуга станет востребованной, сборные пункты обещают организовать и на других территориях области в зоне обслуживания регоператора.

Другие региональные операторы, работающие на территории области – «Рифей» и «ТБО «Экосервис» – пока только присматриваются к опыту «Спецавтобазы».

– Мы готовы технически организовать пункт приёма покрышек, в случае если на него будет спрос, но пока к нам никто не обращался с таким вопросом, – говорит исполнительный директор компании «ТБО Экосервис» Радик Хисамутдинов. - Сейчас в случае обнаружения на контейнерных площадках автопокрышек информируем владельца земельного участка о необходимости ликвидировать захламление.

Иллюстрация: Максим Смагин

«Колёса – тоже мусор?»

В пабликах Екатеринбурга новость вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые рассуждают так:

– Я каждый месяц оплачиваю квитанции за вывоз мусора. Колёса – тоже мусор, значит, я буду выбрасывать их на помойку!»

Тот, кто действует таким образом, нарушает статью 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»). Она влечёт наложение административного штрафа: на граждан – в размере от одной до двух тысяч рублей, на должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 30 до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юрлиц – от ста до 250 тысяч рублей.

Но вычислить нарушителя, если на контейнерной площадке нет круглосуточного видеонаблюдения, практически невозможно. На это жалуются и городские квартальные, и управляющие компании.

– Особенно большое количество шин наблюдается в местах расположения автосервисов, шиномонтажных организаций, надзорные органы меры воздействия к ним не принимают, – прокомментировали в УК ЖКХ «Октябрьского района». – Заявления с просьбой установить и привлечь к ответственности виновных лиц к результату не привели. Указанная проблема относится к компетенции органов местного самоуправления, так как вопросы по накоплению, утилизации и вывозу отходов отнесены в соответствии с законом о местном самоуправлении к их компетенции.

Поэтому управляющим компаниям приходится самим решать проблему и заключать со специализированными организациями договоры на вывоз опасных отходов. Редко к финансированию удаётся привлечь жильцов, чаще эти заботы ложатся на плечи «управляшек».

– Мы сотрудничаем с несколькими компаниями, которые занимаются утилизацией и переработкой. Собираем покрышки и увозим на своём транспорте, – рассказывает заместитель гендиректора по эксплуатации жилищного фонда «Орджоникидзевская УЖК» Марат Даянов. – Накладно, но другого выхода нет.

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