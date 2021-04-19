На улицы Екатеринбурга вышел ретро-трамвай

В выходные в Екатеринбурге прошла первая экскурсия на туристическом ретро-трамвае Уралтрансмаша. Фото: Павел Ворожцов

В выходные в Екатеринбурге прошла первая экскурсия на туристическом ретро-трамвае Уралтрансмаша. Её организовали для юных горожан с ограниченными возможностями. Разработчики решили продемонстрировать, насколько удобен низкопольный вагон с пандусом для передвижения маломобильных граждан.

Ретро-трамвай, напомним, был сконструирован в начале этого года на базе трамвайного вагона 71–415. Вместо пластиковых сидений в салоне сделали деревянные лавки. В задней части вагона разместили муляж стоп-крана (некоторые экскурсанты попытались опробовать его в действии). У кресла кондуктора висит трос для связи с водителем: при опускании троса в кабине срабатывает сигнал. Выглядит трамвай винтажно, но начинка у него – современная: начиная от подсветки над дверями и на потолке, информационных табло и USB-розеток и заканчивая мощными системами отопления и кондиционирования. В низкопольном вагоне есть пандусы и место для инвалидов с кнопкой вызова водителя. По задумке разработчиков, ретро-трамвай должен украсить облик города и стать его визитной карточкой.

Как сообщил генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров, такие трамваи уже планируют закупить в нескольких городах страны. Ранее стало известно, что тендер на закупку в лизинг 11 трамваев в ретро-стиле объявила администрация Нижнего Новгорода – на них в бюджете предусмотрено 946 миллионов рублей.

В январе мэрия Екатеринбурга также анонсировала возможную покупку ретро-трамвая для проведения детских экскурсий, однако пока окончательное решение не принято.

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Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов