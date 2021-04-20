За день в Свердловской области остановили 451 любителя тонировки

Водителей предупреждают, что плёночное тонирование является частой причиной ДТП. Фото: Галина Соловьёва.

В городах России сотрудниками ГИБДД проводятся проверки автомобилей с тонировкой. За первый день рейдов в Свердловской области было зафиксировано свыше 450 нарушителей.

Как сообщили в региональном УГИБДД ГУ МВД России, 19 апреля с нарушением светопропускаемости стекол была остановлена 451 машина. Кроме того, выдано 88 требований с указанием срока на устранение тонировки.

В случае неисполнения предписания водитель будет привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ – неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Таким водителям грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Свердловская Госавтоинспекция предупреждает водителей, что плёночное тонирование является частой причиной ДТП, так как водители просто не видят пешехода или препятствие и реагируют слишком поздно.

Добавим, рейды по всей стране будут проходить до 28 апреля.

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