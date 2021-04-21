Евгений Куйвашев прокомментировал строительство трассы "Москва - Казань - Екатеринбург"

Евгений Куйвашев подчеркнул, что послание Президента РФ в 2021 году было посвящено решению внутренних задач страны и вопросам развития региональных экономик. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. По мнению главы региона, строительство трассы "Москва – Казань – Екатеринбург" станет серьёзным шагом к развитию межрегиональных связей.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что послание Президента РФ в 2021 году было посвящено решению внутренних задач страны и вопросам развития региональных экономик.

"Мы серьёзные деньги вкладываем в развитие инфраструктуры. И строительство дороги "Москва – Казань – Екатеринбург" – это, безусловно, очень серьезный шаг к развитию межрегиональных связей, связей Урала с Центральной России. Это, конечно, крупный инвестиционный проект, который будет иметь кумулятивный эффект при решении многих вопросов, в том числе и у нас, в Свердловской области", – передаёт слова губернатора департамент информполитики региона.

Он также прокомментировал поручение о строительстве трассы в своём Instagram.

В числе приоритетов, озвученных главой государства, Евгений Куйвашев также выделил внедрение новых подходов к работе соцучреждений – поликлиник, детских садов, центров занятости, заботу об экологии.

Отметим, что Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Он поручил выделить средства из ФНБ на продление трассы "Москва – Казань" до Екатеринбурга. Трасса должна быть завершена к 2024 году.

Чуть позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что подобные дороги за 3,5 года в России ещё не строили, однако он подтвердил, что поручение Президента РФ будет исполнено в срок.

"Я могу сказать точно, что ни 2024-м годом, ни 2029-м годом у нас не будет, что мы построим и скажем, что больше нам дорог не нужно. Нам нужны дороги стране, дороги - это развитие экономики. По дорогам нам на ближайшие 20 лет точно работы хватит", – добавил он.