Железнодорожную ветку «Титановой долины» соединили со станцией Верхняя Салда

Для "Титановой долины" построят железнодорожную ветку. Фото: Галина Соловьёва.

Станцию Верхняя Салда со строящейся железнодорожной веткой в «Титановую долину» соединил первый стрелочный перевод. Теперь поезда с путей общего пользования могут переходить на строящийся подъездной путь особой экономической зоны (ОЭЗ).

Новая грузовая ветка имеет протяжённость 7,3 км. Она соединит инфраструктуру Свердловской железной дороги (СвЖД) со станцией промышленного назначения. Её возведут на территории особой экономической зоны, отметили в департаменте информации Свердловской области.

Концессионное соглашение о создании железнодорожной инфраструктуры между станцией Верхняя Салда и «Титановой долиной» позволит обеспечить социальное и экономическое развитии территорий. По оценкам разработчиков проекта, реализация намеченных планов позволит создать более 660 новых рабочих мест. По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой ожидаемый объём инвестиций составит 1,8 млрд рублей.

На территории «Титановой долины» построят 12-путную промышленную станцию. Как рассказал начальник СвЖД Иван Колесников, вновь создаваемая железнодорожная инфраструктура позволит организовать транспортное обслуживание промплощадок резидентов ОЭЗ на качественно новом уровне. «Совокупный объём железнодорожных перевозок резидентов «Титановой долины» оценивается в 500 тыс. тонн грузов в год», - уточнил Иван Колесников.

На сегодняшний день, на станциях Верхняя Салда и «Титановая долина» идёт переустройство коммуникаций, подготовка к укладке железнодорожного полотна, подготовка к возведению железнодорожных объектов. По словам гендиректора «Титановой долины» Андрея Антипова, строительство планируется завершить в 2022 году. Он отметил, что прокладке железнодорожной ветки мешала высокая стоимость проекта, которая составляет порядка 30-35% от стоимости инфраструктуры. Решить проблему удалось за счёт государственно-частного партнёрства.

Как писала «Областная газета», Свердловская железная дорога приступила к строительству железнодорожной инфраструктуры для «Титановой долины» в феврале 2021 года.

О развитии железнодорожной инфраструктуры для ОЭЗ региональное правительство и ОАО «РЖД» договорились ещё летом 2019 года на полях Петербургского международного экономического форума. В октябре того же года проектная документация прошла госэкспертизу и получила положительное заключение. В июле 2020 года концессионное соглашение было заключено в присутствии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

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