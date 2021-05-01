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Общество / Авто и транспорт
1 мая 2021, 18:25

В Екатеринбурге анонсировали массовые перекрытия улиц во время мероприятий в честь Дня Победы

парад победы

Автовладельцам стоит быть внимательными при выборе маршрута движения. Фото: Павел Ворожцов.

Жителей Екатеринбурга предупредили о массовых перекрытиях улиц. Ограничения будут вводиться на время проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвящённых Дню Победы.

Как сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы, автолюбителям будет сложно проехать по центральным улицам города 8 и 9 мая. Также стоит быть внимательными при выборе маршрута 3 и 15 мая.

Движение всех видов транспорта будет закрыто:

Также будет предусмотрено оперативное закрытие движения всех видов транспорта:

  • 5 мая с 11:30 до 12:00 (на время прохождения колонны к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса) по нечётной стороне ул. Свердлова (от Мельковской до Челюскинцев);
  • 9 мая с 09:30 до 11:00 (на время проведения митинга на территории мемориала в честь уралмашевцев, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов) по ул. Машиностроителей (от 22 Партсъезда до Ильича).

Накопление подвижного состава общественного транспорта к 21:00 9 мая будет выглядеть следующим образом:

  • автобусов – на 8 Марта (от Малышева до Куйбышева), на Радищева (от Сакко и Ванцетти до 8 Марта), на Бориса Ельцина (у Театра драмы), на Ленина (у Театра оперы и балета и на участке от Вайнера до Московской);
  • троллейбусов – на Карла Либкнехта (от Шевченко до Малышева), на Малышева (в районе перекрёстка улиц Малышева и 8 Марта), на Белинского (в районе перекрёстка улиц Белинского и Малышева);
  • трамваев – на Ленина (от Московской до Вайнера), в районе перекрёстков Ленина - Луначарского и Ленина - Московской.

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Областная газета Свердловской области

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