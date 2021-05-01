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Общество / Авто и транспорт
1 мая 2021, 15:27

До конца мая ветераны войны могут ездить в общественном транспорте Екатеринбурга бесплатно

бесплатный проезд

Акция действует весь май. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут не оплачивать проезд в общественном транспорте. Таким правом их обеспечили на период с 1 по 31 мая 2021 года.

Как уточнили в пресс-службе мэрии уральской столицы, воспользоваться предоставленной возможностью ветераны войны могут только при предъявлении удостоверения государственного образца. Вместе с участником/инвалидом Великой Отечественной проехать бесплатно сможет одно сопровождающее лицо.

Напомним, майские праздники внесли коррективы в работу общественного транспорта Екатеринбурга. График движения будет изменён для трамваев, троллейбусов, автобусов и метро. Подробнее об этом читайте тут.

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Областная газета Свердловской области

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До конца мая ветераны войны могут ездить в общественном транспорте Екатеринбурга бесплатно