В Екатеринбурге на 4 месяца закроют улицу Крылова от Татищева до Крауля

На закрытых участках дорог планируется построить тепломагистраль. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге в июне закроют участок улицы Крылова и перекрёсток улиц Посадской и Белореченской ради строительства тепломагистрали. Периоды ограничений будут разными.

Так, улица Крылова от от Татищева до Крауля будет закрыта почти 4 месяца - со 2 июня по 30 сентября. В это время ООО "Интерполис" будет строить там сети теплоснабжения.

Почти на 1,5 месяца закроется перекрёсток улиц Посадской и Белореченской. Ограничения там введут с 7 июня по 18 июля ради возведения тепломагистали. Работы организует АО "ЕТК".

"Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а по окончании работ обязуются восстановить элементы благоустройства на всех участках", - рассказали в пресс-службе администрации города.

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Фото: 2 Gis