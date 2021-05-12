Тагильчане узнали, что такое настоящие пробки

Путь по мосту обещают открыть к октябрю. Фото: Галина Соколова

Главная транспортная артерия, соединяющая центр Нижнего Тагила с жилыми кварталами Тагилстроя и металлургическим комбинатом, закрыта до октября. Ремонту подлежат 40-метровый мост по улице Циолковского, проходящий над железнодорожными путями, и прилегающие к нему автодороги. Маршруты объезда определены, но они не в силах обеспечивать высокий трафик. Вчера город встал в пробках. Автор этого материала ранним утром добрался на общественном транспорте из центра Нижнего Тагила до Тагилстроя и убедился – такой квест не для слабонервных.

Ни въехать, ни выехать

Тагильчане, отправившись утром в дорогу, почувствовали себя жителями мегаполиса. Они узнали, что такое настоящие пробки. Запружены стоящими машинами проспекты Ленина и Мира, улицы Садовая, Октябрьской Революции, Горошникова, Красногвардейская… Стоящие на перекрёстках автомобили нервно сигналят, но громче их гудит голос водителя трамвая, тщетно пытающегося освободить рельсы от напирающих легковушек.

Наш автобус №1 стартует от железнодорожного вокзала в 7:30. Поколесив по городу и тоскливо отстояв на каждом перекрёстке, через час и восемь минут он подходит, наконец, к главной улице объезда – Индустриальной. В дороге пассажиры успели обсудить альтернативные пути и пришли к выводу – проще всего воспользоваться пешеходными мостами, проходящими над промзоной. Тем более что погода благоприятствует прогулкам.

Накануне закрытия путепровода на Циолковского мэрия объявила, что возле пешеходных мостов будут организованы остановки общественного транспорта. Однако перевозчики об этом, похоже, не знают. Наш автобус и маршрутки, следующие рядом, проносятся мимо пешеходов, не тормозя. Сидящие в салоне пассажиры ругают водителя за чёрствость. Тот отмахивается: мол, сами же торопились. Весь путь от вокзала до больничного городка на Тагилстрое автобус преодолел за полтора часа.

Те, кто выезжал с Гальянки и Выи, тратили в этот день на дорогу более двух часов. Томились в долгом ожидании на остановках и те, кто пытался попасть с Тагилстроя в другие районы города – автобусы шли мимо переполненными. Невероятное напряжение первых суток, вероятно, спадёт, но трудности у тагильчан останутся. Всё-таки объездные пути гораздо длиннее, и на них есть железнодорожные переезды. Кроме того, отменены два трамвайных маршрута. Радует лишь то, что экстренные службы получили зелёный свет от металлургов. Транспорт МЧС, МВД и скорой помощи пропускают через территорию ЕВРАЗ НТМК.

Без ремонта – никак

Мост на Циолковского построили в 1946 году. За годы эксплуатации конструкции путепровода порядком износились. Из-за отсутствия средств в муниципалитете капремонт моста неоднократно откладывался. Четыре года назад транспортную артерию признали аварийной, прокуратура потребовала закрыть движение по путепроводу, а Ленинский районный суд города обязал администрацию привести мост в нормативное состояние.

В октябре 2020 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к вице-премьеру Правительства РФ Марату Хуснуллину с просьбой оказать финансовую поддержку для реконструкции путепровода в Нижнем Тагиле. Из федерального бюджета было выделено 600 млн рублей. Капитальный ремонт дорог, ведущих к мосту, будет выполнен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы на объекте ведёт ООО «УралСтройМонтаж».

– На объекте работает «фреза» для демонтажа асфальтобетонного покрытия. Два экскаватора задействованы на самом путепроводе и ещё один чуть ниже – на очистных сооружениях. На вывоз грунта запланировано порядка 20 самосвалов, – перечислил руководитель проекта по реконструкции путепровода Владимир Останин.

Строители уже демонтировали бордюры, электромонтёры разбирали трамвайную контактную сеть. В ближайшее время специалисты подрядной организации демонтируют опорную стену моста, параллельно будут строиться очистные сооружения.

– По плану движения не будет около полугода, рассчитываем, что в октябре оно будет открыто, – рассказал заместитель главы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

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На путепровод вышла тяжёлая техника. Фото: Галина Соколова

В связи с ремонтом моста установлено 187 знаков, указывающих объездные пути. Фото: Галина Соколова

Демонтируются контактные сети. До октября не будут ходить трамваи на Тагилстрой. Фото: Галина Соколова

Центр города 12 мая встал в пробках. Фото: галина соколова