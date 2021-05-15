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Общество / Авто и транспорт
15 мая 2021, 09:15

В Екатеринбурге на три месяца закроют движение по улице Советской

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Ограничение продлится с июня до сентября. Фото: Александр Зайцева.

АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" закроет движение на улице Советская. Ограничение продлится с июня до сентября.

Строители перекроют участок ул. Советская от дома №55 на этой улице до перекрёстка с ул. Июльская. Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, движение здесь будет закрыто на период с 3 июня по 15 сентября.

Фото: 2Гис

В качестве причины закрытия улицы называют необходимость модернизации теплосетей М-37. Отмечается, что для троллейбусов движение по этому участку также будет закрыто.

Напомним, вчера "ОГ" сообщала, что в Екатеринбурге перекроют движение на участке по улице Степана Разина от Декабристов до Большакова и по ул. Чкалова от дома № 29 до дома № 45. Улицы перекроют также с 3 июня, но по 3 августа и 13 июля соответственно.

Областная газета Свердловской области

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