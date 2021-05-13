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Общество / Авто и транспорт
13 мая 2021, 20:13

В Екатеринбурге закроют движение по улицам Чкалова и Степана Разина

Ремонт дорог

Один участок будет закрыт до июля, а другой - до августа. Фото: Галина Соловьёва.

В июне строители перекроют движение ещё по двум улицам Екатеринбурга. Один участок будет закрыт до июля, а другой - до августа.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, движение на участке по улице Степана Разина от Декабристов до Большакова будет закрыто с 3 июня по 3 августа. В этот период АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" будет заниматься строительством теплосети на данном участке.

Фото: 2Гис

Также с 3 июня ограничат движение по ул. Чкалова от дома № 29 до дома № 45. Участок будет закрыт до 13 июля. Объехать его можно будет по улицам Волгоградская, Ясная, Шаумяна и Амундсена.

Фото: 2Гис

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Областная газета Свердловской области

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