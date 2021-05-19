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Общество / Авто и транспорт
19 мая 2021, 20:00

В Екатеринбурге закроют движение транспорта на перекрёстке Викулова – Татищева

ограничение движения

Закрытый участок автолюбители смогут объехать по улицам Крауля, Рабочих, Заводской и Татищева. Фото: информационная карта перекрытий.

Екатеринбуржцев заблаговременно предупредили о закрытии движения на перекрёстке улиц Викулова и Татищева. Там будут ремонтировать трамвайные пути. Работами займётся ЕМУП "Гортранс".

Ограничения продлятся с 23:00 18 июня до 06:00 21 июня 2021 года, сообщили в пресс-службе мэрии. В этот период времени машины направят по Крауля, Рабочих, Заводской и Татищева.

Также известно, что изменятся схемы движения трамваев №1, 3, 11, 18, 19, 21. Однако пока не уточняется, по каким улицам их направят. Горожан просят заранее выбирать маршруты передвижения и с пониманием отнестись к временным ограничениям.

Ранее власти города анонсировали перекрытие Ключевской. Ограничения запланированы на участке от Мельникова до Крылова – с 8 июня по 4 июля и от здания №19 на Ключевской до Мельникова – с 8 июня по 31 августа.

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Областная газета Свердловской области

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