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Общество / Авто и транспорт
21 мая 2021, 11:23

В Екатеринбурге перекроют переулок Хребтовый

дорожные работы

Ограничения продлятся 14 дней. Фото: Нина Георгиева.

В Екатеринбурге закроют движение транспорта на участке от дома № 106 на улице Революции до дома № 6 в переулке Хребтовом. Ограничения продлятся с 10 по 24 июня.

Необходимость перекрытия связана с работами по выносу сетей водопровода из лотков теплотрассы, информирует пресс-служба мэрии. Граждан просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты передвижения. Объехать закрытый участок можно по Башкирскому переулку.

Фото: Яндекс.Карта

Ранее власти города анонсировали перекрытие Ключевской. Ограничения запланированы на участке от Мельникова до Крылова – с 8 июня по 4 июля и от здания №19 на Ключевской до Мельникова – с 8 июня по 31 августа.

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Областная газета Свердловской области

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