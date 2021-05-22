Для паломников пустят бесплатный электропоезд до Верхотурья

За оформление билета с паломника кондукторы взимать плату не будут, однако оформить билет надо обязательно. Фото: Станислав Савин.

В рамках празднования Дней святого Симеона паломники смогут бесплатно добраться до духовной столицы Урала. Электропоезд из Екатеринбурга в Верхотурье и обратно будет организован 24 и 25 мая.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, проезд на электричке, как и в прошлые годы, для паломников будет бесплатным. Расходы взяли на себя благотворители.

"Чтобы воспользоваться возможностью проезда за счёт благотворительных средств, необходимо обратиться к кондуктору непосредственно в самой электричке для оформления проездного билета", – говорится в сообщении.

Расписание движения электропоезда будет выглядеть следующим образом:

24 мая – отправление из Екатеринбурга в 8:00 (ж/д вокзал), электропоезд 6415/7417. Состав пройдёт через о.п. ВИЗ (8:06 – 8:08), Верх-Нейвинск (9:53 – 9:55), Невьянск (10:25 – 10:27), Нижний-Тагил (11:23 – 11:47), Гороблагодатскую (12:46 – 12:48), Кушву (12:53 – 12:55). Прибытие в Верхотурье запланировано на 14:46.

25 мая – отправление из Верхотурья в 15:00, электропоезд 7418/6420. Он проследует через Кушву (16:39 – 16:41), Гороблагодатскую (16:45 – 16:47), Нижний-Тагил (17:45 – 18:28), Невьянск (19:28 – 19:30), Верх-Нейвинск (19:59 – 20:01), ВИЗ (21:25 – 21:26). Прибытие в уральскую столицу – в 21:31.

Ранее "Областная газета" публиковала график богослужений в Верхотурье в Дни святого Симеона.