Названа стоимость строительства скоростной трассы Казань - Екатеринбург

Стоимость проезда по платной трассе для легковых автомобилей будет составлять от 2,5 до 4 рублей за км, для грузовиков — в четыре раза больше. Фото: Галина Соловьёва.

Строительство новых участков платной скоростной трассы от Казани до Екатеринбурга будет стоить не более 260 млрд рублей. Финансирование будет производиться за счёт средств Фонда национального благосостояния и госкомпании "Автодор".

Протяжённость участков, которые придётся возвести с нуля, чтобы продлить существующую трассу М-12 Москва – Казань до Екатеринбурга, составит 288 км, сообщил "Интерфаксу" председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, после Казани скоростная магистраль будет проходить до Елабуги по существующей трассе М-7, затем – по обходу Нижнекамска, который ещё предстоит построить, далее она снова выйдет на М-7 (этот участок придётся ремонтировать и реконструировать). От Дюртюлей до Ачита дорогу будут строить с нуля, а участок от Ачита до Екатеринбурга необходимо будет капитально отремонтировать.

Более подробная трассировка будет обсуждаться на ПМЭФ в ходе встреч представителей "Автодора" с главами регионов, по которым будет проходить дорога. Прежде всего это – Башкирия, Пермский край и Свердловская область.

"Задача на июль – трассировку завершить, выйти на планировку территорий и двигаться дальше, чтобы обеспечить комфорт движения уже по существующим трассам. Сейчас мы уточняем трассировку и в этом году планируем уже объявить конкурсные процедуры, чтобы запустить эти проекты", – добавил Вячеслав Петушенко.

Добавим, в апреле "Областная газета" направляла официальный запрос в "Автодор" для уточнения подробностей строительства трассы, в том числе и о стоимости работ, но ответа от госкомпании так и не поступило.

Трасса Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург протянется примерно на 1600 км, из которых 800 км – участок от Казани до Екатеринбурга.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин поручил продлить строящуюся платную скоростную трассу М-12 Москва – Казань до Екатеринбурга к 2024 году, хотя изначально завершить работы планировалось к 2030 году. Предполагается, что после введения новой дороги в эксплуатацию время в пути из Казани в Екатеринбург сократится вдвое – с 14 до семи часов.