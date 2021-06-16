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Общество / Авто и транспорт
16 июня 2021, 15:56

Три новых путепровода построят в Октябрьском районе Екатеринбурга

Рабочий строит путепровод

Ожидается, что новые путепроводы разгрузят район от пробок. Фото: Галина Соловьёва

В Октябрьском районе Екатеринбурга построят три новых автомобильных моста, которые пройдут над железнодорожными ветками. Два путепровода появятся в районе аэропорта Кольцово, еще один - в районе Лестеха.

Проекты опубликованы на сайте мэрии города. После общественных обсуждений, итоги которых подведут 29 июня, они могут быть утверждены.

Согласно проектам, путепроводы появятся над железнодорожными ветками Екатеринбург – Тюмень и Екатеринбург – Каменск-Уральский (от уРеактивной до автодороги Екатеринбург – Кольцово), а также по Сибирскому тракту над железнодорожной линией Екатеринбург – Верхний Уфалей.

  • Ширина двух первых мостов составит по 16 м (по две полосы в каждую сторону). Они образуют новую улицу, которая пока носит рабочее название Проектируемая улица 1. Вдоль неё также будут обустроены пешеходные и вело- дорожки. Для организации съезда с новой улицы будет реконструирована улица Бахчиванджи. Проезжая часть дороги будет проходить через территорию торгового комплекса.

Путепровод от ул. Реактивной до автодороги Екатеринбург - Кольцово будет пересекать улицы Апрельскую, Бахчиванджи и Спутников и будет проложен параллельно улицам Испытателей и Авиаторов.

"Проектом предусмотрено сохранение существующего автобусного движения и организация движения общественного транспорта по Проектируемой улице 1, от ул. Реактивная до ул. Бахчиванджи. Дополнительно предлагается организовать остановочные пункты в районе перекрестка Проектируемой улицы 1 и ул. Ракетная, а также на примыкании Проектируемой улицы 2 к Проектируемой улице 1", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Фото: проект
  • Ширина проезда по путепроводу по Сибирскому тракту составит 8 метров (по полосе в каждую сторону). Для съезда к Лестеху будет построен петлеобразный проезд под мостом, вдоль ж/д линии, с нерегулируемым примыканием к Сибирскому тракту.

"Проезд на территорию Лесотехнического университета при движении со стороны города (от пер. Базового) осуществляется через разворот на перекрёстке ул. Сибирский тракт – ул. Карьерная. Предлагается выделение дополнительной фазы светофора и полосы движения для поворота налево (на ул. Карьерная) и разворота. Дополнительно в проекте отражено возможное строительство путепровода от ул. Яламова до Сибирского тракта, который соединит ул. Ткачей, пер. Базовый и Сибирский тракт", - говорится в пояснительной записке к документу.

Ожидается, что новые путепроводы разгрузят район от пробок. Сейчас в вышеуказанных местах дорожные заторы возникают на железнодорожных переездах.

Напомним, что Сибирский тракт связывает микрорайоны Птицефабрика и Лечебный с центром города. Улица Карьерная обслуживает расположенные в северной части территории проектирования складские помещения, концертную площадку "Телеклуб", торговые сооружения и бизнес-центр "К2". 

Фото: проект
Областная газета Свердловской области

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