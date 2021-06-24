Техосмотр в России теперь отменён?

Чтобы техосмотр прошёл без сучка и задоринки, будет нелишним вначале заглянуть в автосервис, чтобы устранить порой совершенно неожиданные неполадки. Фото: Алексей Кунилов

Государственная Дума России в третьем, последнем, чтении приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра (ТО) для получения полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Если документ одобрит Совет Федерации и подпишет Президент России, то новый закон вступит в силу 22 августа этого года. Однако это не значит, что техосмотр отменяется совсем и для всех, как это поняли многие.

Назад в прошлое

3 июля 1936 года Совет народных комиссаров СССР своим постановлением утвердил «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР», которое предписывало периодически проверять техническое состояние транспортных средств. С тех пор правила техосмотра регулярно обновлялись и дополнялись, что, как мы видим, происходит до сих пор.

ОСАГО пришло в Россию 1 июля 2003 года со вступлением в силу Федерального закона № 40-ФЗ от 25 апреля 2002 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». С 2012 года прохождение техосмотра сделали обязательным для получения ОСАГО и отменили штраф за отсутствие документа о ТО. И сейчас новый законопроект, предполагающий изменения в Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», по сути возвращает автомобилистов в прошлое, когда техосмотр не был привязан к ОСАГО.

Главная цель поправок – необходимость обеспечить доступность ОСАГО. И, по мнению руководителя комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России Андрея Крупнова, большинство российских автовладельцев давно ждали подобного решения от российских законотворцев. Прежде всего потому что техосмотр, который на деле проводится только для получения соответствующей бумаги, всегда был скорее профанацией. По сути эта процедура давно стала фикцией: фирм, которые готовы продать диагностическую карту по сходной цене без осмотра машины, сейчас много.

Кроме того, на решение о разработке и принятии этого законопроекта повлияла нехватка оборудованных должным образом пунктов техосмотра. По словам одного из разработчиков законопроекта Алексея Изотова, за последний год число станций ТО в России сократилось с 5000 до 2000. Техосмотр по новым правилам – с фотографированием автомобиля и загрузкой фото с координатами места съёмки в информационную систему ЕАИСТО – должен был начаться с 1 марта этого года (см. «ОГ» №28 от 17.02.2021). Но именно нехватка пунктов ТО и их недостаточная пропускная способность заставили власти страны перенести введение нового порядка техосмотра на 1 октября 2021 года. Вероятно, те побоялись, что пунктов техосмотра снова не хватит на всех, а значит, кто-то не сможет купить ОСАГО и законно пользоваться автомобилем, и отвязали ТО от ОСАГО.

Не совсем безнаказанно

Получается, что фактически техосмотр в России делают добровольным с 22 августа 2021 года до 1 марта 2022 года – с этого дня вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, по которым за отсутствие диагностической карты предусматривается штраф в 2000 рублей. Сейчас обычного автомобилиста могут наказать только штрафом в размере 800 рублей за вождение без полиса ОСАГО.

Однако для водителей автобусов, грузовиков и такси уже сейчас действуют штрафы за отсутствие и ОСАГО, и техосмотра, так что для них ТО остаётся обязательным. Также ТО придётся пройти и тем, у кого автомобилю исполнилось четыре года, а ОСАГО надо приобрести до 22 августа. Зато все остальные вряд ли побегут проходить техосмотр до 1 марта следующего года, и могут оказаться в весьма щекотливой ситуации.

– По сути техосмотр не отменяется: как был, так и будет. Другое дело, что сейчас он пока не будет привязан к полису, и до 1 марта можно будет купить полис и без техосмотра. Но это рискованно, – предупреждает юрист, защитник прав автомобилистов Кирилл Форманчук. – Если случится ДТП, и у виновного водителя есть полис, но вовремя не пройден техосмотр, страховая компания выплатит ущерб пострадавшему, однако в полном размере взыщет эту сумму с виновника аварии.

Нужны изменения

– Тут палка о двух концах, – считает кандидат технических наук Леонид Новопашин, более 20 лет руководивший кафедрой «Автомобили и трактора» в Уральском государственном аграрном университете. – Сейчас довольно много иномарок, это качественные машины, лет по десять ходят без поломок. А есть ещё и так называемые «миллионники», рассчитанные на миллион километров беспроблемного пробега. Зачем им техосмотр? А вот отечественные машины начинают «сыпаться» на шестом-седьмом году службы. Вот для них я бы оставил техосмотр, как и для иномарок старше 10 лет.

Тем не менее глава ГИБДД России Михаил Черников рекомендуетпроходить техосмотр всем, но на специализированных станциях. Тогда автомобилисты смогут оценить состояние своих машин «в условиях комфорта», что приведёт к снижению числа ДТП по причине технической неисправности транспортных средств. В этом случае нововведение облегчит жизнь и водителям, и сотрудникам ГИБДД.

Однако сами автоводители с многолетним стажем считают, что сам по себе техосмотр в нынешнем виде мало полезен и послабления в этом вопросе могут привести к увеличению случаев отказа от ТО.

– Основная задача техосмотра – сделать так, чтобы машина была исправна, – комментирует водитель со стажем более 20 лет из Екатеринбурга Станислав Пинигин. – Однако у нас в стране принцип всех техосмотров всегда один и тот же: машину осматривают, говорят, например, что не работает фара и надо это исправлять, но человек может просто уехать и ничего не исправлять. Поэтому мало кто проходит техосмотр честно, а кто-то не проходит совсем. Тот вид, в каком ТО есть сейчас, делает его бесполезной процедурой, и случай с аварией автобуса в Лесном – одно из подтверждений этого. Нужно, чтобы автомобиль действительно проверяли и устраняли все найденные технические неполадки на месте. Возможно, тогда это подтолкнёт водителей к сознательному прохождению техосмотра.

КСТАТИ Сейчас в России новые машины не проходят техосмотр, пока им не исполнится три года. Если автомобилю три-семь лет, то владельцу необходимо отправляться на ТО раз в два года. Машины, которым уже больше семи лет, должны проходить техосмотр ежегодно. В каждом регионе своя стоимость техосмотра для каждого вида транспорта. В Свердловской области, например, для легковых автомобилей она составляет 498 рублей.

КОММЕНТАРИЙ Максим ЕДРЫШОВ, председатель Федерации автовладельцев России: – Я назвал бы это решение временной передышкой для водителей. Техосмотр определённо останется, ведь Россия подписала международные конвенции по безопасности дорожного движения. Вопрос лишь в том, каким ему быть: по-прежнему обязательным или добровольным? Например, Министерство внутренних дел России недавно предложило сделать техосмотр легковых автомобилей физических лиц добровольным. Наше мнение: техосмотр должен быть, но добровольный.

ЗАГРАНИЧНЫЙ ОПЫТ В том или ином виде технический контроль за автомобилями есть почти во всех странах и проводят его частные фирмы. В Германии, например, первый техосмотр новая машина проходит через три года, а потом через каждые два года. Стоит это удовольствие 70 евро. Во Франции машина до десяти лет эксплуатации проходит проверку каждые два года, а потом – ежегодно. За не вовремя сделанный техосмотр идут крупные штрафы, а можно и в тюрьму угодить. В Японии чем старше машина, тем дороже она обходится, поэтому от них там быстро избавляются, чем пользуются россияне. А что, машинка ещё очень даже ничего, а её в утиль? В Австралии техосмотр машины проходят только при постановке на учёт и смене хозяина. В Польше от начала эксплуатации машину не проверяют три года, через пять лет – ежегодно. В Америке ежегодный техосмотр есть в 37 штатах из 50.

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