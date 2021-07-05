Авиакомпания Eurowings начала полёты из Кольцово в Дюссельдорф

Регулярные рейсы будет выполнять самолёт Airbus A320. Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово

Авиакомпания Eurowings начала совершать полёты из международного аэропорта Кольцово по маршруту Дюссельдорф - Екатеринбург - Дюссельдорф. В торжественном открытии рейса приняли участие министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, генеральный менеджер по продажам Lufthansa Group по России и Центральной Азии Дирк Гроссман и другие.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово, регулярные рейсы по маршруту запланированы по субботам на самолёте Airbus A320. Вылет из Дюссельдорфа в 11:05, прилёт в Екатеринбург в 18:50. Отправление из Кольцово в 19:50, прибытие в Дюссельдорф в 21:55.

«Наша первоочередная задача - оптимизировать стыковки, чтобы предлагать удобный разлёт по Европе», - подчеркнул Дирк Гроссман.

Eurowings - дочерняя авиакомпания Lufthansa, часть крупнейшего в мире авиационного концерна Lufthansa Group. С парком из 139 самолётов Eurowings специализируется на прямых рейсах по Европе и базируется в 13 региональных европейских хабах. В настоящее время предлагает более 210 направлений в более чем 60 странах.

Напомним, авиасообщение между Россией и Германией возобновилось с 1 апреля. Однако в целях предотвращения завоза мутированных форм коронавируса Федеральное правительство Германии приняло решение о введении в отношении поездок из России общего запрета на въезд и передвижение, которое вступило в силу 29 июня и остаётся в силе. В отношении общего запрета действует лишь небольшой ряд исключений, отметили в представительстве Германии в России.

Таким образом, Германию могут посетить граждане этой страны, а также те, кто имеет право на проживание в ФРГ, их супруги, партнёры, не состоящие с ними в браке, и несовершеннолетние дети. В страну могут въехать те, кто совершает пересадку в транзитной зоне аэропорта. Однако исключение не распространяется на лиц, направляющихся в одно из государств Шенгенской зоны. Право на въезд получают родственники первой степени в случае кончины кого-то из родных или рождения собственного ребёнка, те, кому необходимо лечение в Германии. Посетить страну также могут дипломаты и лица, задействованные в организации международных спортивных мероприятий.