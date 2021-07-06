Съёзд с ЕКАД на трассу М-5 "Урал" закроют до октября

Заезд и выезд на ЕКАД организуют через автодорогу Арамиль- п. Большой Исток. Фото: Галина Соловьёва

До осени закрывается съезд с Екатеринбургской кольцевой автодороги на трассу М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск. Это связано со строительством новой транспортной развязки.

Работы на подъезде к Екатеринбургу продлятся до октября. В это время заезд и выезд на ЕКАД организуют через автодорогу Арамиль - п. Большой Исток.

"Ради строительства новой транспортной развязки в разных уровнях и устройства съездов на пересечении с федеральной трассой и Екатеринбургской кольцевой автомобильной дорогой в ближайшие дни изменится организация дорожного движения. Будьте внимательны, учитывайте это при построении маршрута", - предупредили в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор".

Сообщать о нештатных ситуациях на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону: 8-800-200-63-06.

Ранее Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области подготовило приказ о подготовке документации по строительству новой дороги. Она будет проходить от г. Арамиль через посёлок Большой Исток до Кольцово. В районе аэропорта Кольцово трасса будет вливаться в ЕКАД.