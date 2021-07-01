В Свердловской области построят новую дорогу от Арамиля до Кольцово

Протяжённость дороги составит 4,6 км. Фото: Павел Ворожцов

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области подготовило приказ о подготовке документации по строительству новой дороги. Она будет проходить от г. Арамиль до аэропорта Кольцово.

Соответствующий документ появился на портале правовой информации Свердловской области.

Новая трасса пройдёт через город Арамиль и посёлок Большой Исток. В районе аэропорта Кольцова она будет вливаться в ЕКАД.

Согласно приказу, подготовкой документации по планировке территории займётся компания "Принцип". Разработка документов будет идти в 2021-2022 годах. К этому этапу привлекут внебюджетные средства. Их размер не уточняется.

Это будет дорога регионального значения длиной 4 608 метров. Предусмотрено четыре полосы, ширина каждой - 3,75 м. Между ними будет разделительная полоса в 6 метров. Ширина обочины составит 2,5 м.

Фото: скрин документа

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