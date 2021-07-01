Темы дня

Общество / Авто и транспорт
1 июля 2021, 11:31

В Свердловской области построят новую дорогу от Арамиля до Кольцово

  Анна Митчина
Асфальт, техника и рабочие

Протяжённость дороги составит 4,6 км. Фото: Павел Ворожцов

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области подготовило приказ о подготовке документации по строительству новой дороги. Она будет проходить от г. Арамиль до аэропорта Кольцово.

Соответствующий документ появился на портале правовой информации Свердловской области.

Новая трасса пройдёт через город Арамиль и посёлок Большой Исток. В районе аэропорта Кольцова она будет вливаться в ЕКАД.

Согласно приказу, подготовкой документации по планировке территории займётся компания "Принцип". Разработка документов будет идти в 2021-2022 годах. К этому этапу привлекут внебюджетные средства. Их размер не уточняется.

Это будет дорога регионального значения длиной 4 608 метров. Предусмотрено четыре полосы, ширина каждой - 3,75 м. Между ними будет разделительная полоса в 6 метров. Ширина обочины составит 2,5 м.

Фото: скрин документа

Читайте также:

На трассе от Екатеринбурга до Перми проведут капитальный ремонт. 

Вице-премьер РФ заявил о проблемах при строительстве трассы Казань – Екатеринбург.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.07.2021, 14:38 / Общество
Назначен новый исполнительный директор аэропорта Кольцово
01.07.2021, 14:17 / Экономика
Российско-китайcкое Экспо в Екатеринбурге перенесли на год
01.07.2021, 14:00 / Общество
Уральские общественники поддержали идею Владимира Путина о создании "Пушкинской карты"
01.07.2021, 13:39 / Общество
В официальную статистику попали ещё 23,5 тысячи россиян с коронавирусом
01.07.2021, 13:34 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 277 случаев коронавируса