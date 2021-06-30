Вице-премьер РФ заявил о проблемах при строительстве трассы Казань – Екатеринбург

Президент России Владимир Путин поручил продлить строящуюся платную скоростную трассу М-12 Москва – Казань до Екатеринбурга к 2024 году. Фото: Галина Соловьёва

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о сложностях продления трассы М-12 Москва – Казань до Екатеринбурга. Проблемы возникли из-за роста цен на стройматериалы и нехватки рабочей силы. Однако замглавы кабмина уверен, что скоростная трасса откроется в срок.

"Ещё одним проектом развития скоростных автотрасс России является автодорога М-12. Работа запущена, но есть и сложности. Повышаются цены на стройматериалы, есть нехватка рабочей силы, но уверен, что мы сможем в установленный срок выполнить поставленные задачи по открытию движения!", – написал Марат Хуснуллин в своём Instagram.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил продлить строящуюся платную скоростную трассу М-12 Москва – Казань до Екатеринбурга к 2024 году, хотя изначально завершить строительство планировалось к 2030 году. После открытия скоростной трассы время в пути из Казани в столицу Урала сократится вдвое – с 14 до 7 часов.

Председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко на полях ПМЭФ заявлял, что строительство новых участков платной скоростной трассы от Казани до Екатеринбурга обойдётся в 260 млрд рублей. Протяжённость участков дороги, которые придётся построить, составит 288 км.

Трасса Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург протянется примерно на 1600 км, из которых 800 км – участок от Казани до Екатеринбурга. После столицы Татарстана скоростная магистраль будет проходить до Елабуги по существующей трассе М-7, затем – по обходу Нижнекамска, который ещё предстоит построить, далее она снова выйдет на М-7 (этот участок придётся ремонтировать и реконструировать). От Дюртюлей до Ачита дорогу будут строить с нуля, а участок от Ачита до Екатеринбурга необходимо будет капитально отремонтировать.

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