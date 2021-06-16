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Общество / Авто и транспорт
16 июня 2021, 18:13

Глава "Автодора" рассказал о планах по продлению трассы Казань - Екатеринбург на восток и на юг

Трасса

После того как дорогу доведут до уральской столицы, автостраду планируют повести либо в Новосибирск, либо в Краснодар. Фото: Галина Соловьёва.

Глава государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко поделился планами на трассу М-12 "Москва - Казань - Екатеринбург". По его словам, после того как дорогу доведут до уральской столицы, автостраду планируют повести либо в Новосибирск, либо в Краснодар.

Как заявил Вячеслав Петушенко в интервью РИА "Новости", у "Автодора" сейчас существует сразу несколько проектов того, куда продлевать трассу М-12 дальше.

"Первый – идти на восток через Омск и Новосибирск. До Омска совершенно четко видим необходимость высокоскоростной трассы, где будет экономиться время. Второй – развитие юго-восточной хорды, которая идет через Тольятти, Самару, Саратов, Волгоград до Краснодара", – заявил глава "Автодора".

По его словам, уральцам, которые решили поехать на юг на автомобиле, приходится делать перепробеги в 400 км, поэтому продление трассы в Краснодар остаётся актуальным вопросом. Он также подчеркнул, что в 2023 году необходимо окончательно решить, какой проект продления трассы пойдёт в работу.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин поручил продлить строящуюся платную скоростную трассу М-12 Москва – Казань до Екатеринбурга к 2024 году, хотя изначально завершить работы планировалось к 2030 году. Предполагается, что после введения новой дороги в эксплуатацию время в пути из Казани в Екатеринбург сократится вдвое – с 14 до семи часов.

В начале июня стало известно, что строительство новых участков платной скоростной трассы от Казани до Екатеринбурга будет стоить не более 260 млрд рублей.

Областная газета Свердловской области

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