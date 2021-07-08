Владимир Путин снял ограничения на чартерные рейсы на курорты Египта

Президент России отменил рекомендацию не продавать туры на курорты африканской страны. Фото: Александр Зайцев

Президент России Владимир Путин отменил действие указа от ноября 2015 года, который запрещал полёты российских авиакомпаний на курорты Египта. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Действовавший последние годы указ позволял совершать только регулярные авиарейсы в Каир и служебные воздушные перевозки. Он также содержал рекомендацию туроператорам и турагентам «воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего воздушные перевозки (в том числе коммерческие) на территорию Арабской Республики Египет, за исключением Каира». Теперь эти ограничения сняты.

Авиасообщение между Россией и Египтом было полностью остановлено в ноябре 2015 года после катастрофы на Синайском полуострове самолёта российской компании «Когалымавиа». Он выполнял рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. В авиакатастрофе никто не выжил. ФСБ сообщила, что лайнер разбился в результате теракта. Спецслужбы также пришли к выводу, что контроль за безопасностью в аэропортах Египта оставляет желать лучшего.

Как писала «Областная газета», о возобновлении чартерных рейсов между Россией и египетскими курортами Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились в апреле 2021 года. Однако тогда дата возобновления авиасообщения не называлась.