После критики Евгения Куйвашева мост в Екатеринбурге начнут ремонтировать круглосуточно

Сегодня пробка стоит в сторону Кольцово. Фото: кадр онлайон-трансляции.

После многокилометровых пробок, образовавшихся на участке Кольцовского тракта в Екатеринбурге, были сделаны выводы. По поручению главы города Алексея Орлова подрядчик пересмотрел график работ.

«Работать лишь по 12 часов в сутки неэффективно. Дал указания, чтобы подрядчик пересмотрел график и интенсивность работ. Теперь ремонт будет идти круглосуточно», - передаёт слова мэра пресс-служба горадминистрации.

Алексей Орлов напомнил, что мост на Луганской - Объездной не ремонтировался уже 20 лет. Сейчас сооружение находится в аварийном состоянии.

Ранее губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева возмутило отсутствие рабочих на перекрытом участке развязки по Луганской - Объездной. Однако, как объяснил "Облгазете" представитель субподрядчика, работы велись со стороны ул. Луганская. В зону видимости этот участок, по словам собеседника, не попадает.