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13 июля 2021, 09:49

После критики Евгения Куйвашева мост в Екатеринбурге начнут ремонтировать круглосуточно

ремонт моста

Сегодня пробка стоит в сторону Кольцово. Фото: кадр онлайон-трансляции.

После многокилометровых пробок, образовавшихся на участке Кольцовского тракта в Екатеринбурге, были сделаны выводы. По поручению главы города Алексея Орлова подрядчик пересмотрел график работ.

«Работать лишь по 12 часов в сутки неэффективно. Дал указания, чтобы подрядчик пересмотрел график и интенсивность работ. Теперь ремонт будет идти круглосуточно», - передаёт слова мэра пресс-служба горадминистрации.

Алексей Орлов напомнил, что мост на Луганской - Объездной не ремонтировался уже 20 лет. Сейчас сооружение находится в аварийном состоянии.

Ранее губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева возмутило отсутствие рабочих на перекрытом участке развязки по Луганской - Объездной. Однако, как объяснил "Облгазете" представитель субподрядчика, работы велись со стороны ул. Луганская. В зону видимости этот участок, по словам собеседника, не попадает.

На данный момент!

  • онлайн-трансляция тормозит. Посмотреть, как ведутся работы не получится;
  • по данным сервиса Яндекс.Пробки, движение по участку Кольцовского тракта затруднено в сторону аэропорта - отмечается километровая пробка.
Областная газета Свердловской области

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