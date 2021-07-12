Евгения Куйвашева возмутило отсутствие рабочих на ремонтируемом мосту в Екатеринбурге

Весь день на Кольцовском тракте фиксируются пробки. Фото: сервис Яндекс.Пробки.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил проверить ход ремонтных работ на одном из мостов Екатеринбурга. Глава региона остался недоволен увиденным.

Как рассказал губернатор на личной странице в Instagram, на перекрытом сегодня участке развязки по Луганской - Объездной, не оказалось ни одного рабочего.

"Решил проверить, как подрядчик ведёт работы, благо, что такая возможность есть на сайте администрации города. И с удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке!", - сказал глава региона. Он заявил, что представители подрядчика (компания "УралДорТехнологии") уже вызваны на разговор.

Ситуацию "Областной газете" прокомментировал представитель субподрядчика. Он заверил, что работы велись на протяжении всего дня. Однако дорожники трудились со стороны ул. Луганская. В зону видимости этот участок, по словам собеседника, не попадает.

На данный момент! судя по картинке с онлайн-трансляции, под камерой работает четыре человека;

по данным сервиса Яндекс.Пробки, движение по участку Кольцовского тракта затруднено. В сторону центра пробка почти в три километра, в обратном направлении - почти два.

Ранее также сообщалось об изменении схемы движения на развязке по Луганской – Объездной. В связи с ремонтами ограничению подлежат два участка – по чётной стороне Луганской (от съезда № 1 до Кольцовского тракта) и по съездам № 1 и 3.