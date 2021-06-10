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Общество / Авто и транспорт
10 июня 2021, 17:31

В Екатеринбурге изменилась схема движения на развязке по Луганской - Объездной

  Анна Митчина
Ремонт дороги

Из-за ремонта развязки закроют движение по двум съездам. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге ремонтируют развязку на пересечении улицы Луганская и Объездной дороги. Движение на некоторых участках с 12 июня закроют полностью.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбурга, схема движения на ремонтируемом участке изменится с 12 июня. Движение транспорта будет полностью закрыто на участках:

  • по чётной стороне улицы Луганской, от съезда № 1 до Кольцовского тракта;
  •  по съездам № 1 и 3.

Также на съезде № 2 организуют двустороннее движение. Объезд организуют по нечётной стороне ул. Луганская, а также по улицам Щербакова, Молодогвардейцев, Кольцовскому тракту, улицам Белинского и Саввы Белых.

Напомним, развязку на Луганской-Объездной закрыли 15 мая на четыре месяца, до 15 сентября. За ходом работ можно следить в онлайн-режиме - мэрия Екатеринбурга организовала видео-трансляцию.

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Областная газета Свердловской области

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