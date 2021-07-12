Из-за ремонта моста в Екатеринбурге образовались огромные пробки

Движение затруднено по мосту. Фото: кадр онлайн-трансляции объектов ремонта на сайте мэрии.

В Екатеринбурге с утра сохраняются пробки на Кольцовском тракте. Причиной стал ремонт моста.

Судя по данным сервиса Яндекс.Пробки, длина затора составляет по километру в каждую сторону. Посмотреть, как сейчас обстоят дела на объекте можно тут. Кроме того, проблемы с проездом отмечаются на ул. Щербакова.

Фото: Яндекс.Карты

Напомним, 10 июля в городе перекрыли участок в районе улиц Луганской – Машинной. Предположительно работы будут вестись до середины сентября.

Ранее также сообщалось об изменении схемы движения на развязке по Луганской – Объездной. В связи с ремонтами дорожники ограничили движение на двух участках – по чётной стороне Луганской (от съезда № 1 до Кольцовского тракта) и по съездам № 1 и 3.

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