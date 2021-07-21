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Общество / Авто и транспорт
21 июля 2021, 21:38

До 16 августа на трассе Екатеринбург - Тюмень четыре раза закроют движение

ремонт дороги

На участке км 123 - км 148 (обход Камышлова) трассы Екатеринбург - Тюмень продолжается капитальный ремонт. Фото: Алексей Кунилов.

На участке км 123 - км 148 (обход Камышлова) трассы Екатеринбург - Тюмень продолжается капитальный ремонт. До 16 августа строители четыре раза закроют движение по участку от км 127+460 до км 133+000.

Обозначенный участок трассы будет перекрываться в соответствие со следующим графиком:

  • с 6:00 26 июля по 23:59 28 июля;
  • с 6:00 2 августа по 23:59 4 августа;
  • с 6:00 7 августа по 23:59 10 августа;
  • с 6:00 13 августа по 23:59 16 августа.
Фото: ФКУ "Уралуправтодор".

Водители смогут объехать ремонтируемый участок либо через Камышлов, либо через село Обуховское. Движение из Сухого Лога в сторону Екатеринбурга будет открыто, а при движении в сторону Тюмени перекрытие можно будет объехать по автодороге Сухой Лог - Камышлов, сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор".

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Областная газета Свердловской области

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