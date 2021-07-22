Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейсов в Кольцово из-за тумана

На данный момент в Кольцово задерживается вылет трёх самолётов. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня в екатеринбургском аэропорту Кольцово отмечались задержки авиарейсов. Из-за тумана пассажирские лайнеры не смогли вылететь и приземлиться по расписанию.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, в связи с неблагоприятными метеоусловиями задержки отмечались в Екатеринбурге, а также в Тюмени. Самолёты авиакомпаний "Уральские авиалинии", "Ред Вингс", "Аэрофлот", "Победа", "Азимут", "Азур Эйр", "Норд авиа", "ЮТэйр", выполняющие внутренние и международные рейсы, были направлены на запасные аэродромы. Воздушные суда приземлялись в Курган, Омск, Уфу, Челябинск и Ханты-Мансийск.

"Свердловской и Тюменской транспортными прокуратурами проводится мониторинг состояния законности в целях недопущения нарушений прав пассажиров", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным онлайн-табло Кольцово, сегодня был отменён рейс SU-1417 в Москву. Кроме того, почти на два часа задерживается вылет в Анталью (FV-5865), на 50 минут - в Симферопль (U6-527) и на 30 минут - в Самару (UT-281).

Фото: онлайн-табло

Ранее "Областная газета" писала, что транспортная прокуратура заинтересовалась восьмичасовой задержкой рейса Екатеринбурга - Сочи. Подробнее об этом случае читайте тут.