Темы дня

Общество / Авто и транспорт
28 июля 2021, 17:32

В Екатеринбурге перекроют переулок Базовый

перекрытие

Горожан просят заранее планировать маршрут своего передвижения. Фото: Галина Соловьёва.

Екатеринбуржцев предупредили о закрытии движения транспорта по переулку Базовому. Ограничения будут действовать в районе развязки на пересечении с улицей Луганской.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, движение будет закрыто 30 июля с 02:00 до 04:00. В этот период времени будут проводиться технические работы. В районе перекрытия появятся соответствующие дорожные знаки и указатели.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее спланировать маршрут передвижения.

Фото: сервис Яндекс.Карты

Напомним, в это время дорожники ремонтируют участок развязки по Луганской - Объездной. Работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.07.2021, 22:03 / Политика
Глава НОМ пообещал оказать поддержку Общественной палате Свердловской области при проведении голосования
29.07.2021, 21:14 / Общество
Усадьбу Нурова в Екатеринбурге за 100 миллионов рублей превратят в арт-кластер
29.07.2021, 20:20 / Общество
В турецком Мармарисе началась эвакуация постояльцев отелей
29.07.2021, 19:28 / Общество
Болгария упростила правила въезда в страну иностранцев
29.07.2021, 19:09 / Общество
Модуль "Наука" успешно пристыковался к Международной космической станции