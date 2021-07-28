В Екатеринбурге перекроют переулок Базовый

Горожан просят заранее планировать маршрут своего передвижения. Фото: Галина Соловьёва.

Екатеринбуржцев предупредили о закрытии движения транспорта по переулку Базовому. Ограничения будут действовать в районе развязки на пересечении с улицей Луганской.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, движение будет закрыто 30 июля с 02:00 до 04:00. В этот период времени будут проводиться технические работы. В районе перекрытия появятся соответствующие дорожные знаки и указатели.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее спланировать маршрут передвижения.

Фото: сервис Яндекс.Карты

Напомним, в это время дорожники ремонтируют участок развязки по Луганской - Объездной. Работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме.