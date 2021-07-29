На участке трассы М-5 "Урал" меняется схема движения

Водителям стоит заранее выбирать маршрут движения. Фото: Галина Соловьёва.

С 29 июля на трассе М-5, в районе съезда на ЕКАД, меняется схема движения транспорта. Ограничения продлятся до октября.

По данным ФКУ "Уралуправтодор", при движении со стороны Челябинска съезд на Екатеринбургскую кольцевую автодорогу будет возможен только по одной полосе. Раньше автолюбителям были доступны две полосы.

Граждан просят быть внимательными и учитывать имеющуюся информацию. Сообщать о нештатных ситуациях на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону: 8-800-200-63-06.

Фото: карта с сайта ФКУ "Уралуправтодор"

Ранее стало известно, что со 2 августа ограничения движения будут действовать на съезде с ЕКАД в сторону посёлка Рудного, вблизи железнодорожного путепровода на 21-м километре перегона Шарташ – Челябинск. Подробнее об этом читайте тут.