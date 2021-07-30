Число рейсов электрички Екатеринбург-Пассажирский – Кольцово увеличится до четырёх в день

Сейчас электрички в Кольцово выезжают в 07:11, 19:15 и в 22:21. Фото: Алексей Кунилов.

Стали известны подробности запуска дополнительной электрички по маршруту Екатеринбург-Пассажирский – аэропорт Кольцово. Со 2 августа по 30 сентября пригородные поезда в этом направлении будут доступны пассажирам четыре раза в день.

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, поезд №6006 будет отъезжать со станции Екатеринбург-Пассажирский ежедневно в 16:22 и прибывать в аэропорт в 16:53. Обратный рейс (№6005) запланирован на 17:45, прибытие в 18:17.

В пути следования предусмотрены следующие остановки: Первомайская, Шарташ, Компрессорный завод, Кольцово. В качестве подвижного состава будут использоваться рельсовые автобусы РА-3 "Орлан" и РА-2 (по пятницам).

Предполагается, что железнодорожный маршрут позволит уральцам своевременно добираться до аэропорта, минуя пробки на ремонтируемом участке путепровода по улице Луганской в Екатеринбурге.

Напомним, сейчас электрички в Кольцово выезжают в 07:11, 19:15 и в 22:21. Стоимость проезда по маршруту на обычной электричке и рельсовых автобусах – 64 рубля, на "Ласточке"– 130 рублей. Приобрести билет можно во всех пригородных кассах и на сайте АО "СПК".