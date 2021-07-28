До Кольцово пустят дополнительные электрички

Время курсирования определено с учётом времени наибольшего количества убывающих рейсов из аэропорта. Фото: Галина Соловьёва.

В столице Урала по маршруту Екатеринбург-Пассажирский – аэропорт Кольцово пустят дополнительные электрички. Это произойдёт со 2 августа.

Отчасти такое решение было принято в связи с увеличением пассажиропотока в аэропорту в летний период. Ещё одной причиной стали пробки - из-за реконструкции путепровода на пересечении улицы Луганской и Объездной дороги время поездки граждан к воздушной гавани существенно увеличилось.

При этом, как сообщает Уральская транспортная прокуратура, недостаточное количество рейсов электропоездов по указанному маршруту "не позволяло пассажирам рассматривать железнодорожный транспорт в качестве альтернативы автомобильному". По инициативе надзорного ведомства во взаимодействии со Свердловской пригородной компанией и аэропортом с понедельника будет увеличена интенсивность движения электрички до Кольцово.

Отмечается, что время курсирования определено с учётом времени наибольшего количества убывающих рейсов из аэропорта.

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