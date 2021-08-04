Мэр Екатеринбурга прокомментировал ситуацию с долгами «Гортранса» перед энергетиками

- Электротранспорт работает бесперебойно, - заявил градоначальник. Фото: Галина Соловьёва.

Глава Екатеринбурга ответил на вопрос о сложностях, с которыми столкнулось ЕМУП «Гортранс» в связи с долгами перед энергетиками. Алексей Орлов заверил, что на горожанах эта проблема не отразится.

- Вопрос уже решается. Как трамваи и троллейбусы ездили по городу, так и будут ездить. Заключено было соглашение по отсрочке платежа с «Екатеринбургэнергосбытом». На какой-то стадии оно, видимо, не сработало. Но уже все оргвыводы сделаны, меры приняты. У нас постановление подписано по выделению дополнительных средств. Электротранспорт работает бесперебойно, - заявил градоначальник, отвечая на вопрос журналиста «ОГ» во время объезда объектов ремонта дорог.

Алексей Орлов добавил, что сложившаяся ситуация никак не скажется на зарплатах работников муниципального предприятия.

Напомним, в прошлую пятницу энергетики остановили движение троллейбусов, ограничив подачу электроэнергии. Поводом для этого стали многомиллионные долги ЕМУП «Гортранс». В энергосбытовой компании отметили, что уведомили руководство предприятия о предстоящем отключении ещё 15 июля и что «Гортранс» ранее обещал частично погасить накопленную задолженность и согласовать график расчётов, но так и не сделал этого.

Подробнее о ситуации читайте в одном из ближайших выпусков «Областной газеты»