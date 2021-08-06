Ночная гроза в Екатеринбурге вывела из строя 89 светофоров

К утру восстановили уже 46 объектов. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге устраняют последствия ночной грозы и сильного ливня. Из-за непогоды в городе отключилось 89 светофоров.

По данным пресс-службы администрации Екатеринбурга, ликвидацией последствий стихии занимаются аварийные бригады городских коммунальных служб.

"К 8 часам утра 46 светофорных объектов было восстановлено. На остальных работу продолжают 3 бригады ЦОД. Планируется, что в течение дня все светофоры заработают штатно", - говорится в сообщении.

Известно, что аварийные бригады также следят за состоянием ливневой канализации и прочищают стоки. Также идёт совместная с ГИБДД работа по обеспечению дорожного движения в местах, где идёт восстановление инфраструктуры.

Как рассказала корреспонденту "Областной газеты" пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян, утром в работе общественного транспорта фиксировались сбои.

"Ранним утром были проблемы в движении трамваев, связанные с подтоплениями и нарушением работы светофоров. На данным момент всё в норме", - заявила Виктория Мкртчян. Она также заявила, что "светофоры вышли из строя из-за ливня и шквалистого ветра. Была нарушена контактная сеть. В некоторых местах из-за грозы произошли замыкания, где-то было отключение электроэнергии. Везде причина разные. Разгул стихии был не равен обычному дождю".

Напомним, недавно в Екатеринбурге запустили необычные квадратные светофоры. По словам директора Центра организации дорожного движения Данила Меркулова, современные аппараты менее подвержены поломке из-за дождей.