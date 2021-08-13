В Екатеринбурге снова перекроют Макаровский мост

Объехать перекрытый участок можно по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, проспекту Ленина и переулку Красному. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге вновь закроют автомобильное движение по Макаровскому мосту. Это произойдёт сегодня в 21:00.

Ограничения продлятся все выходные - до 5:00 16 августа. В этот период времени путепровод будет недоступен для автомобилистов. При этом по нему смогут передвигаться пешеходы и велосипедисты.

Кстати, проехать по мосту автолюбители также не смогут с 21:00 27 августа до 5:00 30 августа. Объехать перекрытый участок можно будет по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, проспекту Ленина и переулку Красному.

Граждан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут своего передвижения.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в центре Екатеринбурга изменится схема движения трамваев и автомобилей. Это связано с ремонтом трамвайных путей на перекрёстке проспекта Ленина и улицы 8 Марта.