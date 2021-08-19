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Общество / Авто и транспорт
19 августа 2021, 16:15

У автобуса №61 в Екатеринбурге перенесли остановку

Автобусы

Остановку "ЖБИ" в направлении улицы Сыромолотова перенесли на 200 метров вперёд. Фото: Галина Соловьёва.

На автобусном маршруте №61 "Пехотинцев — 40 лет ВЛКСМ" в Екатеринбурге перенесли остановочный пункт. Изменения начали действовать с четверга, 19 августа.

Согласно информации на сайте ЕМУП "Гортранс", остановку "ЖБИ" в направлении улицы Сыромолотова перенесли на 200 метров вперёд. Теперь она находится напротив дома №18Б на ул. 40-летия Комсомола.

Фото: 2Гис

Напомним, два дня назад на маршруте №54 появилась дополнительная остановка. Остановочный пункт "Анатолия Мехренцева" располагается напротив дома №46 по улице Анатолия Мехренцева.

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Областная газета Свердловской области

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