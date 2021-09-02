Новая для Кольцово авиакомпания начала выполнять рейсы в Бишкек и обратно

Авиаперевозчик будет выполнять по одному рейсу в оба направления раз в неделю. Фото: Галина Соловьёва

В международном аэропорту Кольцово появился новый авиаперевозчик – Air Manas. Первый рейс киргизской авиакомпании из Екатеринбурга в Бишкек состоялся 1 сентября.

Полёты из Бишкека в Екатеринбург на самолётах Airbus A220 запланированы раз в неделю, по средам, рассказали в пресс-службе Кольцово. Вылет будет производиться в 9:00, прилёт в 10:50. В обратном направлении самолёты будут отправлять в 12:10, так же в среду. Прибытие в аэропорт Манас - в 16:10. Во всех случаях указано местное время.

В итоге количество рейсов в Бишкек из Екатеринбурга возросло до пяти в неделю. Помимо Air Manas, полёты в столицу Киргизии выполняют «Уральские авиалинии» и Avia Traffic Company.

Как писала «Областная газета», ранее по итогам заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России было принято решение с 27 августа увеличить количество регулярных рейсов в Киргизию (по маршрутам Москва – Бишкек с 3 до 7 рейсов в неделю, из Новосибирска, Красноярска, Казани, Иркутска, Грозного и Екатеринбурга в Бишкек с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте).