Вольница с техосмотром закончится штрафами

Отсрочка в прохождении техосмотра не касается автомобилей такси Фото: Галина Соловьёва

С 22 августа при оформлении полиса ОСАГО водителям больше не требуется предъявлять диагностическую карту – документ, подтверждающий прохождение техосмотра (см. «ОГ» №112 от 25.06.2021). Более того, до середины осени срок действия старых диагностических карт продлён. Для многих это стало сигналом, что техосмотр можно вообще не проходить – периодически такое мнение подогревается новостями о ненужности или возможной отмене техосмотра, что изрядно сбивает с толку водителей. Но техосмотр жив, а раз так, за езду без документа, подтверждающего техническую исправность автомобиля, должна быть предусмотрена ответственность. Какая?

Как выяснилось, пока никакая: фактически техосмотр в России можно временно считать добровольным.

– Административная ответственность за непройденный техосмотр предусмотрена лишь для следующих категорий транспортных средств: такси, автобусы, грузовые автомобили, предназначенные для перевозки опасных грузов. За отсутствие диагностической карты водители этих транспортных средств могут быть оштрафованы на 500 рублей, – пояснил заместитель начальника отдела надзорной деятельности управления ГИБДД по Свердловской области подполковник полиции Александр Порубенко.

В конце февраля председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому до 1 октября 2021 года продлевается срок действия диагностических карт, период действия которых истекает с 1 февраля по 30 сентября этого года. По сути, это отодвинуло на осень начало масштабной реформы техосмотра, которая должна была стартовать 1 марта 2021 года. Напомним, что введение автоматизированной системы техосмотра ЕАИСТО обязывает операторов, проводящих технический осмотр автомобиля, подтверждать это фотофиксацией и оформлять диагностические карты в электронном виде с цифровой подписью. Нововведение задумывалось, чтобы покончить с формальным подходом к этой процедуре, когда большинство водителей фактически покупало документ о прохождении техосмотра, не проводя его.

Продление сроков действия диагностических карт сразу сказалось на загруженности станций технического осмотра. Если в марте там был аврал, то сейчас, как прозвучало на недавнем межведомственном совещании с участием представителей операторов техосмотра, госавтоинспекции и министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, такие станции загружены лишь на 15 процентов.

– Большинство водителей, узнав, что не нужно в этот период проходить технический осмотр, даже имея серьёзные технические неисправности, вероятнее всего, сидят и ждут, когда технический осмотр отменят совсем, – говорит генеральный директор сети станций техосмотра «ТОПСТО» Геннадий Безносов.

Но никто не собирается отменять техосмотр. Ситуация с техническим состоянием автотранспорта в России критическая: по этой причине ежегодно происходит шесть-семь процентов аварий. И долго вольница с техосмотром не продлится: с 1 марта 2022 года вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, по которым за отсутствие диагностической карты будут выписывать штраф в 2 000 рублей.

– Более того, планируется, что камеры автоматической фиксации административных правонарушений будут подмечать такие нарушения и штрафы в 2 000 рублей за непройденный техосмотр можно будет выписывать ежесуточно, – говорит Александр Порубенко.

В связи с тем же полисом ОСАГО, который теперь оформляется без диагностической карты, многие водители опасаются, что в случае ДТП, произошедшего по причине технической неисправности автомобиля, который не прошёл техосмотр, страховая компания может предъявить им регрессный иск на сумму компенсации, выплаченной пострадавшим.

– По этому поводу переживать не стоит, а вот техосмотр в любом случае проходить надо, – говорит представитель Комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук. – Закон об ОСАГО написан так, что у страховых компаний практически нет шансов включить регресс. Для этого придётся доказать, что на момент, когда человек должен был проходить техосмотр, неисправность, по которой случилось ДТП, могла быть выявлена. А это абсолютно нереально.

Сейчас диагностическая карта хранится в электронном виде. У сотрудников госавтоинспекции имеется доступ к учёту проведения технического осмотра, и водитель не обязан иметь при себе её бумажный вариант.

КСТАТИ По данным управления ГИБДД по Свердловской области, с начала этого года в регионе произошло 108 ДТП по причине технической неисправности транспортных средств: 10 человек в них погибло, 137 получили травмы. По сравнению с прошлым годом количество таких ДТП увеличилось на 248 процентов.