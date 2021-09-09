Открытие моста на Циолковского в Нижнем Тагиле опять перенесено

Вот так сейчас выглядит мост, который планировали сдать 10 сентября Фото: Галина Соколова

С мая в Нижнем Тагиле идёт реконструкция моста на улице Циолковского по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Первоначально открыть его для проезда планировалось в ноябре. Однако во время августовского визита губернатора региона Евгения Куйвашева в город подрядчики пообещали ускориться и сдать путепровод 10 сентября. Этот день наступил, но выяснилось, что объект не готов и будет сдан не раньше конца октября.

В чём загвоздка?

Строителям не удалось выполнить обещание по нескольким причинам. Прежде всего, не все работы были учтены проектом. Как это часто бывает с возрастными объектами (мост был построен сразу после Великой Отечественной войны), строители, копнув поглубже, нашли сюрприз.

– По изысканиям была неверная информация. Когда начали устройство буронабивных свай, наткнулись на залитые бетоном, расположенные вертикально рельсы, которые использовали для укрепления подпорных стенок прежние строители. Это является главной причиной задержки. Из-за неё отставание от графика составило порядка месяца, – отметил руководитель проекта по реконструкции путепровода Владимир Останин.

Подрядчики из компании «Уралстроймонтаж» пожаловались на небольшое количество «окон» – временных промежутков, когда железнодорожники разрешают работать вблизи путей. По словам строителей, согласования с различными организациями отнимают на этой стройке слишком много времени. Сегодня на объекте продолжается строительство подпорных стен 40-метрового моста, на середину сентября запланирована надвижка балок на опоры.

Реакция мэрии

В нижнетагильской мэрии заявили, что дело так не оставят. Специалисты службы заказчика городского хозяйства считают, что работы ведутся медленно не только по объективным причинам – оставляет желать лучшего и организация труда.

– Нами будут приняты жёсткие меры по принуждению подрядной организации к выполнению работ, – заявил заместитель директора службы Николай Новиков. - Одной из них станет начисление штрафных санкций. Через суд заказчик будет требовать от подрядчика выплатить сумму неустойки за то, что объект не выполнен в установленные сроки.

Заказчики потребовали у подрядной организации организовать круглосуточную работу, как это было сделано при возведении моста через Тагильский пруд. Однако пока это требование не выполнено – в 17 часов на стройплощадке воцаряется тишина. Следующая дата открытия движения, названная Владимиром Останиным, – конец октября. Её будут с нетерпением ждать горожане, ведь с мая весь транспорт в сторону Тагилстроя идёт в объезд: через улицу Фестивальную или Рудник имени III Интернационала. Дорога с Гальянки до Тагилстроя занимает два часа – за это время тагильчане могут доехать до Екатеринбурга.

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