Россия снимает все ковидные ограничения на авиасообщение с Белоруссией

Владимир Путин поставил Александра Лукашенко в известность уже во время пресс-конференции. Фото: пресс-служба Кремля.

В Москве завершились переговоры президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко, по итогам которых состоялась пресс-конференция. Российский лидер, в частности, объявил о решении снять все коронавирусные ограничения на авиасообщение с Белоруссией.

При этом Владимир Путин поставил Александра Лукашенко в известность уже во время пресс-конференции.

"Александр Григорьевич пока не знает о решении, которое только что состоялось на правительственной комиссии здесь вот, неподалеку от нас, в Доме правительства. Принято решение снять все ковидные ограничения, касающиеся авиационного транспорта", - передаёт слова Президента РФ пресс-служба Кремля.

В свою очередь Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за эту новость.

Глава России напомнил, что до введения ограничений по коронавирусу на перелёты между странами самолёты совершали 201 рейс в неделю между Россией и Белоруссией. Сейчас же это число упало до 36. Президент отметил, что все 200 рейсов возобновятся не сразу, но процесс пойдёт быстро.

Отметим, что Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией ещё в сентябре 2020 года.