Названа новая дата запуска трамвая из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму

На сегодняшний день рельсы уложены на большей части маршрута будущей трамвайной линии Фото: Галина Соловьёва

В Верхней Пышме приступили к строительству трамвайного депо для подвижного состава, который будет курсировать из Екатеринбурга. 15 сентября состоялась церемония закладки первого камня в строительство депо.

Для участия в мероприятии пригласили представителей правительства Свердловской области, администрации Верхней Пышмы и руководства УГМК.

До их приезда на стройплощадку с журналистами общается генеральный директор ООО «Мовиста Регионы» Александр Советников. Он рассказывает, что в депо будет осуществляться полный цикл обслуживания трамваев, кроме капремонта. Будет создано 90 рабочих мест. Большая часть средств, направленных на строительство, пойдёт на закупку продукции свердловских производителей.

По условиям концессионного соглашения, которое было заключено между правительством Свердловской области и компанией «Верхнепышминский трамвай» (входит в группу «Мовиста Регионы»), депо должно быть запущено в работу летом 2022 года. Кроме строительства этого объекта, на концессионера возложена обязанность по закупке 11 односекционных низкопольных трамваев.

– До конца сентября мы рассчитываем определиться с поставщиком и в ближайшее время планируем закупить трамваи, – уточняет Александр Советников.

Он добавляет, что сама трамвайная линия должна быть введена в эксплуатацию раньше, чем завершится строительство депо, поэтому сейчас компания совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства области прорабатывает варианты организации перевозки пассажиров с учётом этой особенности.

Тем временем к пустырю, на месте которого возведут депо, начинают подъезжать другие участники церемонии. Последним прибывает генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Под торжественную музыку приглашённые снимают красное полотно с бесформенного камня внушительного размера, на котором установлена памятная табличка.

В ходе выступления гостей звучит ответ на возникшие у многих вопросы: почему необходимо строить депо в Верхней Пышме, почему нельзя использовать уже имеющиеся подобные объекты в Екатеринбурге.

Дело в том, что Верхняя Пышма – это промежуточная точка при движении в Среднеуральск: после завершения строительства трамвайной ветки в Верхнюю Пышму её планируют продлить.

Далее слово берёт Андрей Козицын. Глава УГМК рассказывает о том, почему сроки завершения строительства самой трамвайной линии (за это отвечает «Инженерно-строительный центр УГМК») не раз сдвигались. По его словам, причиной этого стала бюрократическая волокита при согласовании работ на местах пересечения трамвайного маршрута с объектами инфраструктуры.

Любопытно, что точных сроков запуска трамвая между Екатеринбургом и Верхней Пышмой в своих выступлениях никто не называет. В последний раз власти ориентировали уральцев на то, что техническая обкатка трамваев по линии намечена на сентябрь, а теперь сообщается, что это произойдёт в октябре-ноябре. Если в ходе неё не будет обнаружено никаких нарушений, линию запустят в начале 2022 года (ранее окончательный запуск трамваев планировался на конец 2021-го), сообщили «ОГ» в департаменте информполитики Свердловской области.

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Производственный корпус будет включать в себя участки ежедневного и текущего обслуживания, ремонта подвижного состава и автоматическую мойку Фото: ООО «Мовиста Регионы»