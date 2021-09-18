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Общество / Авто и транспорт
18 сентября 2021, 14:44

В Екатеринбурге дважды закроют движение трамваев на улице Донской

дорожный знак

На дороге установят специальные знаки. Фото: Анна Митчина

В Екатеринбурге пройдёт ремонт трамвайных путей на улице Донской. Из-за этого движение транспорта от остановки "Энтузиастов" до конечной станции "Эльмаш" будет закрыто.

Трамвайные пути будут ремонтировать на участке улицы Донской от Энтузиастов до Баумана в два этапа. Движение трамваев № 7, 14, 16 и 17 от остановки "Энтузиастов" до конечной станции "Эльмаш" будет закрыто в обоих направлениях:

– с 23:30 15 октября до 05:00 18 октября;

– с 23:30 22 октября до 05:00 25 октября.

Также на этот период будет закрыто движение для автомобилей. Объехать перекрытие можно будет по улицам Шефской, Энтузиастов, Донской, Краснофлотцев, Таганской и Баумана.

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Областная газета Свердловской области

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